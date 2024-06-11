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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم للأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في البحر الميت بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي، والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في القطاع بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات لقطاع غزة وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة البحر الميت سكرتير عام الامم المتحدة العاهل الأردني