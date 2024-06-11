البنك المركزي يعتزم إطلاق 3 مشروعات جديدة لدعم التحول الرقمي

كشف البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 عن أهم المشروعات المستقبلية فيما يتعلق بنظم وخدمات الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة والتى تركزت في 3 مشروعات هامة.

وأوضح المركزي في تقريره أن المشروع الأول يتمثل في التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (الهوية المالية الرقمية E-KYC).

وأضاف أن منظومة اعرف عميلك الإلكترونية تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية أمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل الكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك.

وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في إتاحة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول والذي يهدف إلى الاقتراض الإلكتروني لعملاء الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك التقيمي لهم وقد تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام بالإنتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.

وأشار تقرير البنك المركزي أن المشروع الثالث يتمثل في العملاء الرقمية للبنوك المركزية حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الانواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرة.

وتابع أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزرات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية بخصوص هذا الشأن.