فرنسا تجلي حتى اليوم 491 من رعايا 36 بلداً

أعلنت كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية وسيباستيان ليكورنو وزير الجيوش في بيان مشترك مساء اليوم الإثنين ( 24 أبريل 2023)- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- في إطار استمرار عمليات الإخلاء على الصعيد الوطني من السودان..بأن عمليات الإجلاء التي انطلقت في الخرطوم لا تزال مستمرة. تم ضمان دورتين جديدتين من خلال القوات الجوية والفضاء الفرنسية ، بين الخرطوم وجيبوتي على مدار اليوم ، مع كل مرة مائة شخص على متنها.



ومنذ بداية العملية ، مكنت هذه الدورات العسكرية من إجلاء ما مجموعه 491 شخصًا ، بما في ذلك 196 مواطنًا فرنسيًا أرادوا مغادرة السودان ، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين من 36 جنسية أخرى ، ولا سيما الأوروبية (ألمانيا ، النمسا ، الدنمارك ، فنلندا ، اليونان ، المجر ، إيطاليا ، أيرلندا ، أيسلندا ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، رومانيا ، المملكة المتحدة ، السويد ، سويسرا) ولكن أيضًا إفريقيا (جنوب إفريقيا، بوروندي ، إثيوبيا ، ليسوتو ، المغرب ، ناميبيا ، النيجر ، أوغندا ، رواندا ، السنغال ، السودان ، توغو، تشاد) ، ومن أمريكا (الولايات المتحدة ، كندا) ومن آسيا (أستراليا ، الهند ، اليابان ، نيوزيلندا ، الفلبين).

هذا وفي سياق تنسيق هذه العملية ، كانت السفارة الفرنسية في السودان ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية ، الذي أنشأ خلية أزمة منذ 15 أبريل ، على اتصال دائم والوقوف مع المواطنين في الموقع ومع جميع شركاء فرنسا.



وتواصل وزارتا أوروبا والشؤون الخارجية والقوات المسلحة جهودهما لضمان سلامة مواطنينا.



وأعلن الوزيران بأن فرنسا تجدد مناشدتها لكافة الأطراف وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي. ولا تزال فرنسا على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين.