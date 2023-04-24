استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس المحتلة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد شاب فلسطيني من بيت صفافا (39 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وكالة "وفا" فإن الشهيد هو حاتم أسعد أبو نجمة، وهو من بيت صفافا جنوب القدس، وأب لخمسة أبناء، وأُعدم برصاص أحد المستوطنين بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 8 بجراح متفاوتة الخطورة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الشهيد كان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى العلاج داخل إسرائيل.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن مركبة اصطدمت بمارّة في المدينة، "ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى" في المكان، لافتة إلى أنه "تم تحييد المشتبه به"، وأن العملية تمت على خلفية نفسية وقومية، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

وأضافت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت، في وقت لاحق، زوجة الشهيد أبو نجمة.