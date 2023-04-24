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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأعرب رئيس الجامعة عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء، وبذلوا الغالى والنفيس فى سبيل إعلاء راية مصر واسترداد العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب والسلام التى شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم من أجل تحرير سيناء الغالية.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي اعياد تحرير سيناء