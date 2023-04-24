رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأعرب رئيس الجامعة عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء، وبذلوا الغالى والنفيس فى سبيل إعلاء راية مصر واسترداد العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب والسلام التى شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم من أجل تحرير سيناء الغالية.