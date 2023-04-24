السيطرة على حريق داخل سيارة بمدينة بنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بسيارة أمام مسجد الحداد، بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل سياره فيت 1687 ملاكي أمام مسجد الحداد بوسط مدينة بنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارة إسعاف وسيارة مطافي، وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتولت الجهات المعنية التحقيق، لمعرفة أسباب الحريق، والوقوف على حجم الخسائر.

من جانبه قال محمد عبد الحميد مرعي «رئيس مدينة ومركز بنها»، إنه فور تبليغنا بالحريق، انتقلت على الفور، وجرى تبليغ شرطة النجدة، وجرى السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات الازمة، مشيرًا إلى أنه يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي.

حريق سيارة

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