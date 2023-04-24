ننشر قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للسفر إلى برج العرب اليوم استعدادا لمواجهة فريق المصري ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والمحدد موعدها غداً الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو



خط الهجوم ..

أسامة فيصل_ محمود قاعود _ باسم مرسي.