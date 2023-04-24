ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

رئيس نادى البنك الاهلي
رئيس نادى البنك الاهلي بصحبة بابا فاسيليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للسفر إلى برج العرب اليوم استعدادا لمواجهة فريق المصري ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
والمحدد موعدها غداً الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء 
وجاءت القائمة على النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _   إسلام  جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو 

خط الهجوم ..
أسامة فيصل_ محمود  قاعود _ باسم مرسي.

محمود الجزار ستاد الجيش ببرج العرب بابا فاسيليو اسامة فيصل