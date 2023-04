انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 3 مايو بمشاركة 11 دولة

تنطلق يوم 3 مايو المقبل، فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بمشاركة 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة، من 11 دولة حول العالم، حيث يقدم المهرجان الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب "تحت شعار "عقول تتشكّل" خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو في "مركز إكسبو الشارقة"، برنامجاً متكاملاً من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية.

وتضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها، الكاتب الأمريكي روس ويلفورد؛ والكاتبة الأمريكية ياسمين وارجا؛ التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز، والكاتبة الهندية "خيرونيسا"، وهي كاتبة هندية للأدب الطفولي، وأكاديمية، وكاتبة مقالات، والكاتبة الأمريكية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب "Learn to Get Along" الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال ، وفرانشيسكا مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية.

ويشهد المهرجان - أيضاً - مشاركة كل من إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على عدة ميداليات؛ وشيكو نجورو، الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية، كما يشارك روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الاسكتلندي والحائز على جوائز عدة، ، زد. فابريس جومون، المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز على جوائز، وياميني مثنى، مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوجا الهندية، إلى جانب تيموثي نابمان من الممكلة المتحدة، مؤلف روايات الأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، الذي ألّف ما يزيد 70 كتاباً.

ويلتقي جمهور المهرجان مع كلٍ من المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا، والحائزة على عدة جوائز عالمية، مؤلفة كتاب "سحر القصة المفقودة"، والدكتورة فاتسالا سبيرلنج، الكاتبة الأمريكية من أصول هندية، صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة، ومن الأسماء المميزة التي تشارك أيضاً هي آني أوزوالد من الولايات المتحدة، نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة "فرانكلين كوفي".

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان الزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز من سنغافورة، مؤلفا "شارلوك سام"، السلسلة الأكثر مبيعاً عالمياً، ود. والي أوكيديران، الطبيب والعضو السابق في البرلمان النيجيري، والكاتب الحائز على جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة، وبارو أناند من الهند، وشو كوزكي من اليابان، مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً.

يُشار إلى أن "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" يستضيف على مدار 12 يوماً مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية الملهمة التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن تطوير ملكاتهم الإبداعية والفكرية، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.