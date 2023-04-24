الاتحاد الأوروبي والنرويج يقيمان تحالفا أخضر لتعزيز العمل المناخي المشترك

أنشأ الاتحاد الأوروبي والنرويج اليوم الاثنين تحالفا أخضر لتعزيز العمل المناخي المشترك وجهود حماية البيئة وتعميق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والانتقال الصناعي.

وتم التوقيع على الاتفاقية في بروكسل من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور.

وتعليقا على ذلك، قالت فون دير لاين - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - "النرويج شريك طويل الأمد وموثوق به للاتحاد الأوروبي، ونحن نتشارك رؤية مشتركة لبناء قارة محايدة مناخيا. نريد لمجتمعاتنا واقتصاداتنا أن تزدهر معا مع تقليل الانبعاثات وحماية الطبيعة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا وتخضير صناعاتنا. هذا التحالف الأخضر يجعل رباطنا أقوى ويتيح لنا بناء مستقبل أفضل معا".

وأكد الجانبان التزامهما بأهداف 2030 الخاصة بهما المتمثلة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل مقارنة بعام 1990 وتحقيق الحياد المناخي على أبعد تقدير بحلول عام 2050، بهدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ مع ضمان أمن الطاقة وحماية البيئة وحقوق الإنسان.

كذلك، تعهدا بالعمل معا بشكل وثيق لضمان التنفيذ الناجح لاتفاقية باريس واتفاق التنوع البيولوجي التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15.

وأضاف البيان أن التحالف الأخضر بين الاتحاد الأوروبي والنرويج، والذي تم إعداده والتفاوض بشأنه تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانس، سيعمل على تعزيز المجالات ذات الأولوية، من بين ذلك تعزيز الجهود لمكافحة تغير المناخ بما في ذلك التعاون في التكيف مع المناخ وتسعير الكربون وإزالة الكربون واحتجازه ونقله واستخدامه وتخزينه وزيادة التعاون بشأن القضايا البيئية مع التركيز على وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الغابات وإزالة الغابات وتعزيز الاقتصاد الدائري ومعالجة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك ووضع معايير عالمية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات والإدارة المستدامة للمحيطات.