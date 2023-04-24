برلماني عن عودة المصريين من السودان: "مصر تدير ملفاتها بحكمة ورشد"

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عودة المصريين من السودان تعد خطوة من الخطوات المحسوبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عودة أبناء الوطن بإجراءات حكيمة ورشيدة.

وأكد الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن مواصلة الجهود المصرية في عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة المصرية وقدرتها في حماية مواطنيها، مشيرا إلى أنه عودة المصريين من السودان خلال الاحتفال بالعيد أمر جيد للغاية وكان من غير المعقول الاحتفال بالعيد دون عودة أبنائنا، قائلا: الدولة تدير ملفاتها بالحكمة والمنطق.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على حماية أرواح المصريين داخل مصر وخارجها، موضحا أن عودة المصريين من السودان في ظل تلك الأجواء يؤكد الجهود الدبلوماسية المبذولة والملموسة.

