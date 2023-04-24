السفارة السودانية بالقاهرة تنفي فتح المعابر مع مصر دون تأشيرة

نفت سفارة السودان بالقاهرة، ما تم تداوله من أخبار حول فتح المعابر مع مصر بدون تاشيرة..مؤكدة ان هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأكدت السفارة في بيان لها انها لم تصدر اى إعلان فى هذا الخصوص، وتحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ناشري هذه الأخبار المغرضة.

وأوضح السفير الصادق عمر عبدالله القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة، أن الحدود البرية مغلقة من جانب البلدين ولم يطرأ اى جديد على اجراءات وشروط الدخول الى مصر ومن ضمنها الحصول على تاشيرة الدخول على الفئات العمرية ما بين سن ١٦ الى سن ٤٩من الرجال، ولهذه الظروف لاتنصح السفارة بقدوم المواطنين الى المعبر دون تاشيرة..وحيث اصبحت الاعداد هناك فى تكدس مستمر وفى ظروف قاسية.

وأضاف:" نسأل الله القدير ان يزيل كربتنا ويوقف الحرب فى بلادنا بنصر قواتنا المسلحة".