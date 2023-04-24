كمال أبورية: الدراما الصعيدية لها صدى لدى الجمهور

قال الفنان كمال أبورية إن الأدوار الصعيدي التي أداها في وقت سابق ساعدت في إتقانه لها في مسلسل "عملة نادرة"، الذي عرض في سباق دراما رمضان، مضيفا أنه "ليس من السهل التمثيل باللهجة الصعيدية، لأننا لا نتحدثها، لكن مع البروفات والزملاء، تكون سهلة".

وأوضح أبورية أن "الدراما الصعيدية لها صدد لدى الجمهور، خاصة في وجود نص قوي ومساحة أداء كبيرة يستطيع الممثل من خلالها تقديم عمل قوي"، منوهًا بأن "المسلسلات الصعيدية لها وقع على الجمهور المصري".

وتابع أن مسلسل "عملة نادرة" يعتبر أول لقاء له مع الفنانة نيللي كريم، مشيدًا بالفنانة نيللي كريم التي تحمل الكثير من الصفات الجيدة مثل الطيبة.

وتدور أحداث المسلسل حول "نادرة" التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة على العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

المسلسل بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، محمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.