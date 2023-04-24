حزب الشعب النمساوي يفوز في انتخابات سالزبورج

أسفرت انتخابات ولاية سالزبورج النمساوية أمس الأحد، عن فوز حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي مع تراجع النسبة التى حصل عليها مقارنة بالانتخابات السابقة .

وقال بيان لهيئة الانتخابات النمساوية أمس الأحد، أن حزب الشعب عانى قليلا ولكنه أنقذ المركز الأول في النهاية بثقة تامة.

وأشار البيان الى أن حزب الحرية - خارج الحكومة وذو توجهات يمينية -احتل المركز الثاني حيث زادت شعبيته بشكل كبير.

ولفت البيان الى تقلص شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وايضا حزب نيوس الى جانب حزب الخضر وهو الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي.

وذكر البيان ان حزب الشعب انخفضت شعبيته من حوالي 38 بالمائة قبل خمس سنوات إلى 30 بالمائة بينما جاء حزب الحرية في المركز الثاني بنسبة 26 بالمائة بزيادة تتراوح بين سبع إلى ثماني نقاط مئوية.

يشار الى أن الحكومة النمساوية تتكون من ائتلاف حكومي من حزبي الشعب والخضر برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر بينما تتمتع الولايات التسع في البلاد باستقلال نسبي وببرلمان خاص لكل ولاية .