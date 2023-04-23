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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة العالمية: ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بالسودان إلى 420

الاشتباكات في السودان
الاشتباكات في السودان
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قالت منظمة الصحة العالمية إنه ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بالسودان إلى 420 والإصابات إلى 3700.

وكشفت عن أنها غير قادرة على إرسال المزيد من اللوازم الطبية للسودان بسبب توقف المطارات.

وفي سياق آخر، زعمت وكالات الأنباء عن وجود محاولة لهروب المساجين من سجن كوبر شمال العاصمة السودانية الخرطوم منذ قليل.

وقالت وكالات الأنباء، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير هرب من محبسه في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت الوكالات عن وسائل إعلام سودانية أن عددا كبيرا من المساجين قد تمكنوا من الخروج من سجن كوبر شمالي الخرطوم بعد فوضى عمت السجن من بينهم عمر البشير.

منظمة الصحة العالمية السودان الخرطوم عمر البشير