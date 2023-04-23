النيابة تأمر بالتحفظ علي جثة شاب عثر عليه مقتولا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة نقل جثمان قتيل الإسماعيلية الي المشرحة لحين انتهاء تقرير الطب الشرعي بعد العثور عليه مقتولا في أحد شوارع القنطرة شرق.

وقالت المصادر الامنية إن المجني عليه يدعي رضا.ت.ع في ٢٢ سنة ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي الي المجمع لفحص الجثمان وتسريحه وكتابة تقرير الصفة التشريحية للجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

كما كلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ علي تفريغ الكاميرات الخاصة بأي محال أو مؤسسات في محيط الحادث.

وكانت قد تعرف أحد المواطنين اثناء ذهابه غلي عمله بأحد “ أفران الخبز" و تحديد هوية جثة الشاب عثر عليه مقتولا في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك بدائرة مركز القنطرة شرق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية الي مكان الحادث، لفحص الجثمان بعد إبلاغ أحد أفراد الأمن في بنك قريب من الحادث عن العثور علي الجثمان.

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه فإن الشاب مصاب بعدة طعنات مختلفة بسلاح أبيض الي جانب إصابته بتهتك في الرأس نتيجة إصابات مختلفة بسلاح أبيض تسببت له في نزيف كمية كبيرة من الدماء.