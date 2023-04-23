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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بحلول ذكرى عيد تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وعزته وكرامته، وقال وزير التنمية المحلية: سيظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

ودعا اللواء هشام آمنة، المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيد وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس السيد يهنئ الرئيس السيسي