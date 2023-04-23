الأهلي يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الرجاء في إياب دوري أبطال أفريقيا

منح الجهاز الطبي في النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى السويسري مارسيل كولر لمشاركة أحمد عبدالقادر جناح الفريق في لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي.

وأصبح أحمد عبدالقادر جاهز طبيا وفنيا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن مباراة الذهاب أمس السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد في الذهاب على استاد القاهرة بفضل ثنائية محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.