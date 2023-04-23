ads
الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

30 ألف لاجئ أوكراني يعبرون الحدود نحو بولندا يوميا

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، أن قرابة 30 ألف لاجئ فار من أوكرانيا يعبرون الحدود نحو بولندا بشكل يومي، وذلك وفق إحصاءات الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الوكالة، حسبما ذكر"راديو بولندا" اليوم، أن نحو 29 ألف أوكراني وصلوا البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما وصل 29 ألفا و500 آخرين يوم الجمعة.

وذكرت أنه منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، عبر أكثر من 11.3 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا، وعاد قرابة 9.5 مليون شخص إلى أوكرانيا، وتشير التقديرات إلى أن بولندا تضم حاليا نحو 1.5 مليون أوكراني بعدما عاد الكثير لبلادهم أو انتقلوا لبلدان أخرى.

 

السلطات البولندية بولندا لاجئ أوكراني