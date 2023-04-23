بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالواحات البحرية

لقي مسن وطفل مصرعيهما بينما أصيب شاب في حادث تصادم سيارة ملاكى و موتوسيكل بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصاب بمدخل قرية العجوز بالواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى ودراجة نارية واسفر الحادث عن وفاة "ماجد عيسى عبد الجليل" 10سنوات،

"عبد الجليل علي معوض" 67 سنة، مقيم الفيوم، كما أصيب "أحمد دياب فتحي" 22 سنة من الواحات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.