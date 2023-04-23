اتحاد الكرة يطالب الأندية بسرعة توثيق عقود المدربين

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية والمدربين بتوثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.

كما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة عددا من الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.