عصام السقا يكشف كواليس مشاركته في مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا كواليس مشاركته في بطولة مسلسل جعفر العمدة، وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس : "تلقيت مكالمة من المخرج محمد سامي ورشحني لشخصية نعيم في المسلسل ".

وأضاف:" حبيت تفاصيل شخصية نعيم عندما سمعتها من المخرج محمد سامي".

وتابع:" قرأت الـ30 حلقة وذاكرت الشخصية بشكل كبير ، وظهرت حالة من الجدل عن حقيقة شخصية نعيم".

واكمل السقا:" شخصية نعيم جدعة محب لعائلته بشكل كبير "، مضيفا:" تكوين الشخصية محير جدا وكان من الضروري ان يشك الجمهور في نعيم في بعض اللحظات ".

واشار عصام السقا الي ان شخصية "نعيم" في جعفر العمدة نقلة كبيرة في مشواره الفنى ، متابعا :"فرحان جدا بنجاحه ، واني كافحت كثيرا في حياتي ، حيث اشتغلت في بداياتي بائع جرائد امام مسرح الزعيم وايضا عملت في سوبر ماركت والعديد من المهن ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية اشتغلت حتي استطيع ان اصرف علي نفسي ".

وأوضح : اول اعمالي كانت في مسلسل لحظات حرجة ، وفي أحد المرات كنت أمام ستديو التصوير وقابلت ممثل مشهور وقتها والقيت السلام عليه ولكنه لم يرد عليا وحزنت بشدة ، والحمد لله لم احمل ضغينة لاحد وبالمناسبة اتصل عليا هذا الممثل المشهور هذا العام وهنأني علي دوري .

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