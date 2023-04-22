تحالف الأحزاب والقوى اليمنية يدين جرائم شبوة وصنعاء

أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، جريمة الاعتداء على مصلى العيد بمديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب وسط البلاد، واغتيال خطيب صلاة العيد الشيخ عبدالله الباني، وسقوط عدد من الجرحى وترويع عموم المصلين والسكان.

واعتبر التحالف في بيان صادر عنه أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم /السبت/ - هذه الجريمة تهديدا للسلم الاجتماعي والأهلي وتكريسا للفوضى وتغييبا لسلطة القانون، مطالبا بالقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

كما أدان التحالف ممارسات جماعات الحوثي في إفقار المجتمع والتضييق على الأعمال الخيرية والتجارية، الأمر الذي ترتب عليها الجريمة البشعة في صنعاء والتي ذهب ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلا وعشرات الجرحى بفعل إطلاق المليشيات النار على أسلاك الكهرباء، داعيا على كافة منظمات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية إلى إشاعة ثقافة التسامح الديني والسياسي والاقتصادي وإدانة ممارسي ومرتكبي الاغتيالات والقتل.