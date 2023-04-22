الجيش السوداني: انتهاكات قوات الدعم السريع للهدنة المعلنة

أعلن الجيش السوداني في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع انتهكت الهدنة بقصف مدفعي على مواقع في محيط القيادة العامة.

وقال الجيش السوداني في بيانه:" إن انتهاكات الدعم السريع للهدنة المعلنة تواصلت اليوم بأعمال قنص بمناطق متفرقة من الخرطوم".

وأضاف الجيش السوداني في بيانه: "سنقدم كل المساعدة المطلوبة من أجل إصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والمياه في الخرطوم".

تستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثامن على التوالي، على الرغم من الهدنة المعلنة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا، الذين قدرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 413، في حين تتحدث مصادر أخرى عن أكثر من 700 قتيل ونحو 5 آلاف جريح في أوساط المدنيين.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تشهد بعض مناطق العاصمة الخرطوم عمليات سلب ونهب واسعة في ظل انعدام شبه كامل للحركة خصوصا في وسط وشرق الخرطوم، إذ يحجم السكان عن الخروج من المنازل، ولا تزال معظم مناطق العاصمة تشهد انقطاعا كاملا في خدمات الكهرباء وشح كبير في السلع الأساسية، بسبب نفاد المخزون وإغلاق شبه كامل للأسواق والمحلات التجارية.

واتهم الجيش السوداني عناصر الدعم السريع بمهاجمة أكبر سجون السودان "سجن الهدي" وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء فيه.