الدوري الإسباني.. أسينسيو أساسي في تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، اليوم السبت، بملعبه سانتياجو برنابيو، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الريال، المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، ورفقة ماركو أسينسيو، الذي يتواجد في التشكيل الأساسي للميرينجي على حساب رودريجو جوس.

ويجلس على دكة البدلاء، لوكا مودريتش وتوني كروس، حيث دفع أنشيلوتي بالثنائي أوريلين تشواميني وداني سيبايوس كأساسيان.

ويحتل فريق ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.