صور.. أمن الغربية يضبط عبده موته بمنطقة استاد طنطا

تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط عنصر خلع ملابسه على غرار فيلم عبده موتة، وحاول تحطيم سيارة، وتم السيطرة على الموقف.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بوجود شاب خلع ملابسه أمام المارة، وصعد أعلى سيارة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية بقسم أول وثان طنطا، والرائد أحمد خلاف رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المعاونة، وتم ضبط المتهم واقتياده لديوان عام القسم، حرر محضر بالواقعة تحويل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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