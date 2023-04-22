ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. أمن الغربية يضبط عبده موته بمنطقة استاد طنطا

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط عنصر خلع ملابسه على غرار فيلم عبده موتة، وحاول تحطيم سيارة، وتم السيطرة على الموقف.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بوجود شاب خلع ملابسه أمام المارة، وصعد أعلى سيارة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية بقسم أول وثان طنطا، والرائد أحمد خلاف رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المعاونة، وتم ضبط المتهم واقتياده لديوان عام القسم، حرر محضر بالواقعة تحويل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

InShot_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٧٤٢٢٤٨٥٥
InShot_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٧٤٢٢٤٨٥٥
InShot_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٧٤١٠٢٢٧٢
InShot_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٧٤١٠٢٢٧٢
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٦٠٧٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٢_١٦٠٧٣٩
Screenshot_٢٠٢٣-٠٤-٢٢-١٦-٠٩-٣٠-٠٥_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817
Screenshot_٢٠٢٣-٠٤-٢٢-١٦-٠٩-٣٠-٠٥_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817
Screenshot_٢٠٢٣-٠٤-٢٢-١٦-٠٨-٥٦-٩٩_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817
Screenshot_٢٠٢٣-٠٤-٢٢-١٦-٠٨-٥٦-٩٩_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817
IMG-20230422-WA0079
IMG-20230422-WA0079
عبدة موتة طنطا امن الغربية اول طنطا