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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يمطر شباك بوخوم بخماسية في الدوري الألماني

فولفسبورج
فولفسبورج
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حقق فريق فولفسبورج فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعبه رورستاديون، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح فولفسبورج أهداف المباراة عن طريق ماتياس سفانبيرج في الدقيقة 10 وأضاف جاكوب كامينسكي الهدف الثاني من خلال جاكوب كامينسكي في الدقيقة 21 وسجل باتريك ويمر الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتياس سفانبيرج هدف فولفسبورج الرابع في الدقيقة 56 وقلص موريتز بروشينسكي النتيجة لفريق بوخوم بتسجيل هدف في الدقيقة 69، واختتم فولفسبورج أهداف الخمسة عن طريق لوكا فالدشميدت في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي  المصري عمر مرموش بديلا في بداية الشوط الثاني لكنه خرج بديلا في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار، رفع فولفسبورج رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد بوخوم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

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