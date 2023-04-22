سوريا تطالب واشنطن بدفع تعويضات عن "نهب نفطها وثرواتها"

أدانت الخارجية السورية، في بيان لها اليوم السبت، عمليات نقل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا النفط السوري عبر العراق، واصفة إياه باللصوصية، ومطالبة واشنطن بدفع تعويضات، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت الخارجية، إن "قوات الاحتلال الأمريكي تابعت خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا، وهذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته".

وأضاف البيان: "سوريا تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق".

وطالبت الخارجية السورية "الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فورا".