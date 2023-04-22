صور.. ألعاب وهدايا للأطفال ثاني أيام مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالوادي الجديد

حققت مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” نجاحاً كبيراً في احتفالات عيد الفطر المبارك، فى إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم السبت: منذ صباح اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك تستمر الاحتفالية بمراكز شباب (مركز شباب صنعاء) بمبادرة العيد أحلى بمحافظة الوادى الجديد، والمبادرة أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلي تقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب ، والهدايا للأطفال وتوفير ملاهي وألعاب تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والفوازير و فتح حمامات السباحة أمام الجمهور مع توفير كافة عوامل الأمن والسلامة وفق كود تأمين حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن المبادرة تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب

ولفت صبحي إلى الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتقديم والبرامج والأنشطة لروادها بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري وتكون جاذبة لكافة الفئات العمرية .

العاب وهدايا مجانية للأطفال بمراكز الشباب في اليوم الثانى بمبادرة العيد أحلى بالوادى الجديد (1)

العاب وهدايا مجانية للأطفال بمراكز الشباب في اليوم الثانى بمبادرة العيد أحلى بالوادى الجديد (2)