كيف تتمتع بصحة جيدة خلال إجازة عيد الفطر؟

يتميز عيد الفطر المبارك بالعديد من الأطعمة والحلوى المختلفة، داخل المنزل وخارجه، ولكن من الخطأ تناول الكثير من الطعام فى وقت واحد، هذا ما يمكن أن يسبب صدمة كبيرة لجسمك، حيث إن الجسم أصبح متكيفا مع نظام رمضان، والتغيير المفاجئ فى هذا النظام قد يكون ضارًا وينتهى الأمر مع عسر الهضم والانتفاخ، ولكن كيف نتناول الطعام ونصبح بصحة جيدة خلال إجازة العيد، هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

التنزه على الأقدام

التنزه سيرًا على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية يجعلك تشعر بالاسترخاء والسعادة، المشى الجيد والتمارين الرياضية تشعرك بالهرمونات الجيدة التى تؤثر بشكل إيجابى على مزاجك وتساعد فى إدارة شهيتك بالإضافة إلى ذلك تعمل على منع الأمراض وتجعلك تشعر بمزيد من النشاط سيساعد ذلك فى تقليل شعورك بالذنب أثناء تناول أكلات العيد.

التحكم فى الشهية

تحكم فى الشهية بتناول الخضار أولاً، حيث تمتلئ الخضراوات بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التى تجعلك تشعر بالشبع، وحتى تتمكن من إعفاء نفسك من تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية العالية والأطعمة الشهية، ابدأ طعامك بطبق من السلطة أو الخضراوات.

عدم تكديس الطعام

عدم تكديس الطعام في طبقك أمر فى غاية الأهمية، خصوصًا عندما تكون فى تجمع عائلى، وإذا كنت ترغب فى الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، احرص على عدم تكديس الطعام فى طبقك لمجرد أنها مناسبة، ليس عذرًا أن تترك أهداف نظامك الغذائى تضيع عندما تستمر فى إضافة الطعام إلى طبقك بعد الضغط عليك فى مكان ما لتناول كل ذلك حتى لا تضيع الطعام، حيث من الأفضل إجراء محادثة جيدة مع المقربين منك بحيث تركز أكثر على المحادثة.

استبدل المشروبات الغازية

استبدال المشروبات الغازية، فكرة رائعة، حيث إن المشروبات الغازية مليئة بالسكر ولا تفيد الجسم على الإطلاق، بدلًا من تناولها، استبدلها بكوبًا من اللبن مع أوراق النعناع لتحسين الهضم، لن يحسن اللبن من عملية الهضم فقط، بل سيساعدك أيضًا فى تناول كميات أقل.