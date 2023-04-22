كوفاتش يعلن تشكيل فولفسبورج أمام بوخوم في الدوري الألماني.. موقف مرموش

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي فولفسبورج، تشكيل لاعبيه لمواجهة مضيفه بوخوم، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف بوخوم المباراة على ملعبه رورستاديون، وتقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأبقى كوفاتش الدولي المصري عمر مرموش على دكة البدلاء، فيما اعتمد على الثلاثي الهجومي المكون من باتريك ويمر وجوناس ويند وجاكوب كامينسكي.

ويبدأ فولفسبورج المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: ريدل باكو - سيباستيان بورنوا - ماكسينس لكرواكس - ميكي فان دي فين

خط الوسط: ماتياس سفانبيرج - ساسا كيشاريفيتش - فيليكس نميشا

خط الهجوم: باتريك ويمر - جوناس ويند - جاكوب كامينسكي

ويسعى فولفسبورج للفوز بالمباراة وتحسين موقعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة فيما يحتاج بوخوم لاقتناص الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط حيث يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المتذيلة لجدول الترتيب