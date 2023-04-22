محافظ الجيزة يكافئ رئيس وحدة قرية الناصرية بالعياط لتفانيه في العمل

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمام عطية عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط و5 من موظفين بالوحدة المعاونين له.

ومنحه المحافظ، مكافأة مالية تعادل شهرا من راتبه وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكه الإنارة والتطوير وسرعه التعامل وحل شكاوي المواطنين الأمر الذي انعكس على حالة الشوارع وحدوث تحسن ملحوظ في منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالناصرية .

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من السكرتير المساعد للمحافظة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية واستعدادات استقبال عيد الفطر المبارك وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي واداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

واشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلي أن منظومة النظافة تشهد متابعه يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوي المرجو من المواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعه منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه .