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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل جلسة يانكون ميشيل مع محمد الشناوي قبل مواجهة الرجاء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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عقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من أجل تجهيزه لمباراة الذهاب اليوم أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وشهدت الجلسة حصول حارس الأهلي علي بعض التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة اليوم بجانب الحديث عن بعض الأمور النفسية الخاصة بضبط النفس قبل صدام بطل المغرب.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب لخوض العودة أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا المقرر لها يوم 29 أبريل الجاري.

وحدد كولر المدير الفني للأهلي يوم الثلاثاء المقبل موعدا للسفر إلي المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

كما اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع لاعبي الخط الدفاعي بالفريق محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بمباراة الرجاء المغربي الليلة.

وأكد كولر للاعبي الأهلي علي ضرورة التعاون سويا والالتزام بتعليماته الفنية من أجل الحفاظ علي نظافة شباك الفريق في مباراة اليوم.

وعقد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع زملائه داخل معسكر الفريق من أجل تحفيز الجميع لمباراة الليلة أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وتحدث الشناوي مع اللاعبين بشأن أهمية حسم بطاقة التأهل إلي نصف نهائي البطولة من القاهرة الليلة دون الانتظار لمواجهة العودة في المغرب مؤكدا علي أهمية استغلال عامل الحضور الجماهيري المكثف من جانب جماهير الأهلي الليلة. 

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