رئيس جامعة المنيا يشهد انطلاق مؤتمر الأسرة الوطنية «شعب واحد - يد واحدة»

استكمالًا للدور المجتمعي للقوات المسلحة والجهود اللامحدودة التي تقدمها قيادة المنطقة المركزية العسكرية بمحافظة المنيا في كافة القطاعات التنموية وإسهاماتها مع المحافظة بجميع أجهزتها في تنفيذ كافة محاور التنمية الشاملة وإنجاز المشروعات الخدمية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للأسرة الوطنية "شعب واحد- يد واحدة" الذي نظمته المنطقة المركزية العسكرية، بقيادة اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

حضر المؤتمر كل من: الدكتور محمد أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أ.ح إيهاب لطفى رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أ.ح إيهاب سيد بكرى المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار دكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين المسيحي والإسلامي وعدد من قيادات وضباط المنطقة المركزية العسكرية ورجال الشرطة وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وممثلي كافة الفئات والطوائف والتيارات والمجتمع المدني.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم الاستماع الى آيات من القران الكريم وحضور الافطار الجماعي، ثم كلمة الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الاوقاف وكلمة نيافة الأنبا فيلوباتير مطران ايبراشية أبو قرقاص وتوابعها للترحيب بالحضور، كما القي الدكتور أحمد طلب مدير المنطقة الأزهرية كلمه للحضور.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موجها التحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون في كل بقعة من أرض مصر بالتعاون مع قوات الشرطة، ليحفظوا لهذه الأرض الطيبة أمنها واستقرارها، من خلال إنفاذ قوة القانون، وفرض هيبة الدولة فالجميع أمام القانون سواء.

وألقى اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أن المؤتمر يأتي في إطار إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبه ثمن د. عصام فرحات جهود القوات المسلحة الداعمة لمصر في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وتضحياتها في تغيير الواقع وبناء مصر الجديدة، ودعم ركائز التنمية بكافة ربوع الوطن، وتحملها الصعاب لكي يعيش الشعب المصري في أمن واستقرار، معربًا عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة التي تجمع كافة طوائف المجتمع.