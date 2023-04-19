وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات الدورات الرمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين بأجا في الدقهلية، بمشاركة 48 فريقا من أربعة إدارات بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور النائبة أية فوزي فتي راعي الدورة الرمضانية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة ومركز ومدينة أجا.

انطلق الحفل بعزف السلام الجمهوري، وكلمات ترحيبية للحضور، وعروض لفرقة الكاراتيه بمركز شباب ميت أبو الحسين، عرض لفرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، وفقرة الإنشاد الدينى للشباب بمركز شباب ميت أبو الحسين، وجاءت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب الكرامة ومركز شباب برج النور.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورات الرمضانية التي تُنفذ خلال شهر رمضان المبارك في كرة القدم بمختلف المحافظات، والمنافسات القوية التي قدموها بالبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب، يأتى في ضوء إستراتيجية الوزراة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلي تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، والتى تعود بالإيجاب على النشء والشباب، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة أداء المراكز فى إطار من التقييم والسعى نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء.

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