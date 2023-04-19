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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فيها حاجة حلوة.. كنيسة «أبي سيفين» بسفاجا تقيم إفطار المحبة

كنيسة ابي سيفين بسفاجا
كنيسة ابي سيفين بسفاجا تقيم مأدبة افطار المحبة
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حضر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، مأدبة الإفطار الذي أقمتها كنيسة أبي سيفين بسفاجا بحضور والقمص إبراهيم إسرافيل راعي الكنيسة والنائب ايلاريا سمير حارس، وعدد التنفيذيين والأحزاب والمجتمع المدني بسفاجا.

ورحب القمص إبراهيم بالحضور معبرا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: "نشكر الله على عمق التواصل بين المصريين، ونحن المصريون- مسلمين ومسيحيين- لنكمل بعض ، ونشعر بالانتماء معا، وما لناس غير بعض، وستظل الكنيسة في مصر مفتوحة لكل المصريين".

من جانبه قدم رئيس المدينة الشكر لجميع الحضور، وقال: "تمتد علاقتنا التي تملؤها المحبة لسنين طويلة، وإفطارنا معا يعكس صلابة النسيج المصري".

أوضح شعبان أن «المودة والإخوة والمحبة» كان لها شأن كبير في الإسلام، وأن المسلمين والنصارى دائما يكون بينهما مودة، مؤكدا أن ذلك الإفطار يبعد الفتن، والإسلام دعانا إلى التقرب من الناس والإحسان للجار مسلم أو غير مسلم.

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رئيس مدينة سفاجا كنسية أبو سيفين مسلمين ومسيحيين