محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية للممشى السياحي بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة وفندق سياحي على طراز عالمي فريد، ويبلغ طول الممشى السياحي 8 كيلو مترات بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ليكون متنفسًا جديدًا لاهالي مدينة الغردقة و وراد الفنادق السياحية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك .



كشف محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاربعاء، أن الممشى الجديد شمال الغردقة يبلغ طوله 8 كيلو متر بتكلفة وصلت حوالي 100 مليون جنيه، ابتداءً من منطقة مبارك 7، مروراً بمنطقة هاواي، وحتى منتجع الجونة شمال الغردقة ، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

واكد انه تم انشاؤه وتصميمه علي احدث الأنظمة العالمية بايادٍ مصرية بالمشاركة المجتمعية بين المستثمرين السياحيين ومحافظة البحر الاحمر.



من جانبه قال سامح جمعة مسئول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحى،أن الممشى الجديد بمنطقة شمال مدينة الغردقة يضُم مساحات خضراء واسعة بالإضافة الي المظلات الموزعة بطول الممشي، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة وكافيهات ومحلات سياحية، وأماكن انتظار سيارات، و الإضاءة الحديثة والانترلوك الملون والمساحات الخضراء الواسعة

وأوضح أن الفندق السياحي الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر على طراز عالمي فريد يضم 810‪ غرفة قياسية و على مساحة 120‪ الف متر مربع ويضم أجنحة عائلية أجنحة فاخرة و 22 حمام سباحة واكبر أكوا باراك تضم 45 لعبة عالمية ومطاعم وقاعات اجتماعات مؤتمرات. وذلك ضمن اهتمام محافظة البحر الأحمر بالاستثمار في القطاع السياحي ضمن توجهات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب السائحين على شواطئ الغردقة.

وأكد رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن المستثمرين السياحيين شاركول في انشاء الممشى بطول 8 كيلو مترات كدعم منهم لجهود الدولة في عملية التنمية خاصة القطاع السياحي .لافتًا إلى ان إفتتاح المرحلة الثانية يتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2023‪ حيث تستقبل الغردقة آلاف الزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر.

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