مراسم غنائية لاستقبال ووداع الأعياد| القصة الكاملة وراء منح الملك فاروق «وسام الكمال» لأم كلثوم بعد غنائها «يا ليلة العيد آنستينا»

يحتفي نجوم الغناء على مدار السنوات بقدوم عيد الفطر المبارك بطرح الأغاني المبهجة التي ارتبطنا بها، ومنذ قديم الزمان أبدع الفلكلور المصرى العديد من الأغانى، لعل أشهرها أغنية يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا وتقول كلماتها:

يا احنا .. يا احنا

يا كحك العيد يا احنا .. يا بسكويت يا احنا

يا شربتات يا احنا .. في الكوبيات يا احنا

يا فناجين يا احنا .. يا مرصوصين يا احنا

يا مهلبة يا احنا .. على الصينية يا احنا

يا عود نعناع يا احنا .. عند البياع يا احنا

يا عود ملوخية يا احنا .. على العربية يا احنا

يا بلح بريمو يا احنا .. يتباع بالكيلو يا احنا

يا سمن سايح يا احنا .. دوة الصفايح يا احنا

يا شربتات يا احنا .. في الكوبيات يا احنا

يا احنا يا احنا

ومحدش حلو اللي احنا

وقدمت كوكب الشرق أم كلثوم أغنية “يا ليلة العيد آنيستينا” من ألحان رياض السنباطي وكلمات أحمد رامي.

ومنح الملك فاروق الأول أم كلثوم وسام الكمال ليصبح لقبها "صاحبة العصمة" بعد ماغنتها له في حفل بالنادى الأهلى فى ١٧ سبتمبر ١٩٤٤.

وتقول كلماتها:

يا ليلة العيد آنستينا ... وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان ... يحيي الفجر ليلة العيد

حبيبي مركبه تجري ... وروحي فى النسيم تسري

قولوا له يا جميل بدري ... حرام النوم فى ليلة العيد

يا نور العين يا غالي ... يا شاغل مهجتي وبالي

تعالى اعطف على حالي ... وهني القلب بليلة العيد

يا نيلنا ميتك سكر ... وزرعك فى الغيطان نور

تعيش يا نيل ونتهنى ... ونحيي لك ليالي العيد

غنية أهو جه يا ولاد

تمت إذاعتها لأول مرة عام ١٩٥٩، للملحن على إسماعيل كتبتها الشاعرة نبيلة قنديل، وقدمها الثلاثى المرح وهن ثلاث أصوات نسائية

وتقول كلماتها أهو جه يا ولاد.. هيصوا يا ولاد

أهو جه يا ولاد.. زقططوا يا ولاد

في كل عام ويانا معاد، وعمره ما بيخلفش معاد

جبتلنا معاك الخير كله.. من الصبح نقوم ونحضرله

من قمر الدين وبلح على تين.. والمغرب للمدفع واقفين

قالوا فيك

وحوي يا وحوي إياحا.. وكمان وحوي إياحا

جبنا الفوانيس أحمر وأخضر.. بعد ما نفطر راح نتحضر

نملا جيوبنا بندق وزبيب.. ونهادي بيهم كل حبيب

قالوا فيك

لولا الحبايب لولا جينا، يا الله الغفار

ولا تعبنا رجلينا، يا الله الغفار

بعديك العيد وبنفرح به.. واللبس جديد هانعيد به

كحك بسكر راح نفطر به.. والزكاة بإيدينا هنوديه

قالوا فيك

إدونا العادة الله يخليكوا.. الفانوس أخضر الله يخليكو

الشمعة خلصت الله يخليكو

قدمت الفنانة ياسمين الخيام أغنية "الليلة دي عيد" والتى تقول فيها زى النهاردة والليلة دى زى السنة دى ارتاح فؤادى واللى فات قبل النهاردة واللى جاى بعد النهاردة والليلة عيد دى الليلادى عيد .

وقدمت الفنان صفاء أبو السعود أغنية أهلا بالعيد التي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد ولحنها جمال سلامة وتقول كلماتها:

أهلا أهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد

العيد فرحة.. وأجمل فرحة

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب في افراحنا

واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد اهو جانا العيد

باركوا وهنوا.. سوا واتمنوا

كل العالم يبقى سعيد

كله أخوة.. بره وجوه

كل فرح وهنا وزغاريد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب فى أعيادنا

واطرح فيها البركة وزيد

ومن أغاني العيد أيضا أغنية فى نورك ياهلال العيد لأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام ويقولوا فيها فى نورك ياهلال العيد يطير بينا سفين أعوام على الأحلام يودينا نمد جسور نعدى بحور مغطية فى مركب نور عليه الحور مراكبية .

وقدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز أيضًا في مراهقتها إحدي أغنيات العيد التي أنتجها التليفزيون المصري، وهي بعنوان "العيد عيدنا وهنعيد" وهي من كلمات أحمد مراد وألحان هاني شنودة.

وطرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي احتفالًا بعيد الفطر المبارك «العيد جاء»، التي تعاونت خلالها مع الملحن أحمد العتباني، ومن كلمات الشاعر محمد البوغه، وتوزيع جيزو.

بلقيس قدمت الأغنية باللغة العربية الفصحة وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد، الذي تعاون معها، في أكثر من فيديو كليب مثل «ممكن» و«انتهى».

وتقول كلمات الأغنية:

فالتسعدوا من حولكم ... من دون كد أو عناء .

شكرا لأم كانت الحضن الحنون.. شكرا لاب عاش يهدينا الأمان.

ومحبتي يا إخوتي لكم تزيد سعادتي.. فالعيد أنتم طالما مر الزمان.

فالعيد أنتم طالما مر الزمان.. شكرا معلمنا الخلوق والأمين.

شكرا لجار يحترم حق الجوار.. ولعمة ولخالة ولكل صلة قرابة.

بمحبة وصلوا الديار بــ الديار.. بمحبة وصلوا الديار بــ الديار.

وطرح الفنان أحمد سعد أغنية احتفالا بالعيد أغنية بعنوان العيد اليوم وتقول كلماتها:

اتدري للفرحه كم صوت

هي الفرحة ليها صوت طبعا

قهقهة للضحكات جلجلة الاغنيات

زقزقة للعصفور طبطبة حتي تدق طبول

فرفشه عالناس بتبان لعلعة انوار والوان

دندشه لبس وحركات فرقعة لعب هدايا عديات

قهقهة الضحكات جلجلة الأغنيات

زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طبول

فرفشه عالناس بتبان لعلعة انوار والوان

دندشه لبس وحركات فرقعة لعب هدايا عديات

فهمتي

فهمتي حاجة ولا اعيد

هل قولت لتوك عيد

العيد اليوم اليوم هو عيدي

اتزين يلبسني جديدي

ساقول للشمس اقتربي

وزيدينا دفأ هنا زيدي

فالعيد اليوم

اليوم هو عيدي.