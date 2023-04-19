الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر غير مستقر.. وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع قرب عيد الفطر المبارك.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن البلاد شهدت أمس ارتفاعا في درجات الحرارة، ولكن اليوم و غدًا سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الفترة المقبلة ستشهد نشاطا للرياح، وأن الأمطار ستكون في فترة الليل من اليوم الأربعاء، أي بعد ساعات.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وسنشهد انخفاضا في درجات الحرارة.