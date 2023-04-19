تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل "جميلة"

عرضت مساء اليوم الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بمواجه جميلة هشام بكلام الممرضة ويؤكد لها انها حامل في ابنه، ولكن جميلة لم تعير لكلامه انتباه ويعاود هشام اعترافه لجميلة ويخبرها ان هذه فرصتها الأخيرة للحمل ويجب أن تتطلق من زياد وتتزوجه، تنهار جميلة وتسقط ارضاً، يحاول زياد الاتصال بجميلة ولكنها لا تستطيع الرد علية.

تعاني نرمين من سحجات وردود وكسور أثر الضرب العنيف الذي تعرضت له بسبب انتقام شيري منها، يخبر هشام نرمين الجميلة أدركت حقيقة حملها، وتخبره نرمين إمكانية تخلصها من الحمل ويؤكد لها انها لن تستطيع فعل ذلك.

يقرر هشام قتل زياد عن طريق نرمين ويطلب منها ان تتهم شريف في قتله ويبدوا على نرمين الذهول من كلام هشام ولكنها لم تمانع.

يثور شريف فور علمه من شهيرة انها اخبرت أبنائها لسرها وتخبره ان جميلة قامت بتوزيع الميراث عليهم، يتغير شريف 180 درجة فور علمه بميراث أية وتخبره شهيرة ان أية قررت الإبلاغ عنها بسبب قتلها لوالدها وينصحها شريف بالهرب لتجنب السجن ولكنهم يجدون الشرطة امامهم.

يخبر أكرم مي حقيقة نسبه ولكنها تظن انه يكذب ليتهرب منها، تطلب منه مي الانصراف وتخبره أنه أضاع لها وقتها وعندما علمت برد جميلة ميراث أكرم غيرت اسلوبها معه 180 درجة، يطرد أكرم مي من المنزل وينهي علاقتهم.

تفيق جميلة في المستشفى ويحضر زياد للاطمئنان عليها ويخبرها اتهام والدتها في جريمة قتل، تخبر جميلة زياد بحقيقة تصرف هشام، يثور زياد ويذهب لعيادة هشام ولا يجده، أثناء تواجده في الجراج يجد هشام وينهال عليه بالضرب مستخدماً بآلة حادة ولكن هشام يستطيع الهرب منه.

تزور شيري جميلة في المستشفى وتطردها، يبكي زياد وحيداً داخل سيارته، ويذهب لجميلة ويطلب منها التخلص من الجنين ويخبرها أنه يريد قتله، يخبر أمير شيري بما حدث في نسب أكرم وأية وتشمت شيري وتتمنى لو كانت جميلة هي ابنة البواب.

يجري زياد اتصالات مكثفة من اجل اجهاض الجنين ولكن الأمر صعب نظراً لتقدم شهور الحمل، يحاول زياد إيجاد حل للمشكلة.

تجلس شهيرة أمام المحقق ومعها شريف وتحاول اثبات انها شهيرة وليست صباح ويقرر المحقق ضبطها لحين انتهاء التحقيق معها والارسال في طلب أبنائها لتقصي الأمر ويبدو على المحقق أن لديه دلائل تدين شهيرة، تقرر شهيرة الاعتراف.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.