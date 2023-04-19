الطرق والكباري تعلن إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ - دهب بالكامل

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل بطول 80 كم بشكل طبيعي بعد الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بإصلاح وصيانة الأجزاء المتضررة من الطريق بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65)، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالدفع بفرق التعامل مع الكوارث والتنسيق مع إدارة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق، كما تم دفع 34 معدة من المعدات الهندسية وتوالى تنفيذ أعمال الأتربة وطبقات الأساس ثم اعمال الرصف لطبقات الاسفلت المتضررة جراء السيل والتي تم الانتهاء منها جميعا.

وجدير بالذكر انه فور تضرر المسافة من كم 35 إلى كم 65 من الطريق والتى كان من المخطط البدء في تأمينها من اخطار السيول اعتبارا من 1/ 7 / 2023 ضمن خطة العام المالي 2023 / 2024، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم الدفع بلجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من أستاذة الجامعات المتخصصين في اعمال الحماية من اخطار السيول لتحديد خطة العمل لحمايتها وسيتم البدء فى العمل فيها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتكون جاهزة على موسم السيول القادم في شهر أكتوبر ونوفمبر 2023.