تكريم 149 فائزا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بشمال سيناء

كرمت محافظة شمال سيناء 149 متسابقا ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم في مسابقة حفظ القرآن الكريم التى أقامتها عائلة الأشراف بالعريش تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونقابة الأشراف الفرعية بالعريش .

أقيمت الاحتفالية بمركز اعلام العريش بحضور محافظ شمال سيناء وأحمد صابر الشريف نقيب الأشراف بشمال سيناء والشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء والشيخ عبد الكريم الشريف شيخ عائلة الأشراف والنائب فايز إبراهيم حرب عضو مجلس النواب إلى جانب إبراهيم وهبى الشريف وجميل وهبى الشريف الرعاة الداعمون للمسابقة ومقدمى الجوائز .

وأعلن عبد المنعم الشريف عضو اللجنة المنظمة للمسابقة أن المسابقة نظم فعالياتها أبناء العائلة للعام الخامس على التوالى حيث بلغ مجموع جوائزها 90 ألف جنيها مقدمة من أحمد صابر الشريف نقيب الأشراف بشمال سيناء وجميل وهبى الشريف وعدد من أبناء العائلة، مشيرا الى أنه تم افتتاح المسابقة بآيات من الذكر الحكيم ، وبلغ عدد المشاركين هذا العام عدد 206 من أبناء العائلة فاز منهم عدد 149 متسابقا ومتسابقة وحصلوا على أجهزة كهربائية مقدمة من شركة دريم وهدايا عينية ونقدية متنوعة .