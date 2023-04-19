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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم عيسى ينافس في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

فيلم عيسي
فيلم عيسي
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ينافس الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وقال المخرج مراد مصطفى عن منافسة الفيلم بمهرجان كان في بيان صحفي: "عيسى" هو فيلمي القصير الرابع الذي أواصل فيه الهدف الذي بدأته في الأعمال السابقة التي عُرضت كلها في مهرجان كليرمون فيران، وهو الحكي عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة الذين يعيشون في مصر؛ فأنا ابن منطقة شعبية تعتبر حتى الآن أكبر تجمع للأفارقة في مصر، وأرى أننا بحاجة لأن نحكي حكايات تدور في مصر من عيون أبطال مختلفين".

ويعد فيلم عيسى ثاني اختيار رسمي لفيلم من أفلام شركة الإنتاج المصرية ريد ستار في مهرجان كان السينمائي العالمي في عام واحد، بعد إعلان اختيار الفيلم السوداني وداعاً جوليا للمخرج محمد كردفاني كأول فيلم سوداني في التاريخ يشارك في مهرجان كان.

ويتتبع الفيلم قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

الفيلم القصير عيسى مراد مصطفي مسابقة أسبوع النقاد مهرجان كان السينمائي