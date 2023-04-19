10جنيهات تراجعا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2390 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وبفعل استعادة الدولار لبعض مكاسبه، ووسط بحث المستثمرين عن مؤشرات حول توجهات سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2390 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 33 دولارًا، لتسجل مستوى 1973 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2732 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2049 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1594 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2310 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1996 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.

وشهدت أسواق الذهب حالة من الارتباك مع وجود شائعات التعويم، وخفض لقيمة الجنيه أمام الدولار، ما دفع التجار لوضع سعر تحوطي للدولار عند 43 جنيهًا.