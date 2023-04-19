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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

وفدالكنيسةالأرثوذكسية
وفدالكنيسةالأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بعيد الفطر
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استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ  أسوان، بمكتبه، الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، وأيضاً نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

وأكد أن روح الإخاء والتعاون والمساواة هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.

ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهانى للواء أشرف عطية بهذه المناسبة، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.

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نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان عيد الفطر المبارك أخبار محافظة أسوان