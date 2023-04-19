محافظ قنا يستقبل المطران بيمن للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب محافظ قنا عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد الداودي أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، وهذا الأمر "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات والأعياد"، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

من جانبه، هنأ مطران قوص ونقادة، محافظ قنا بعيد الفطر المبارك، وشركاء الوطن من أبناء المحافظة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيراً إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.