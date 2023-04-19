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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": نقل الجنود المصريين من مروى إلى الخرطوم

السودان
السودان
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن ميليشيا الدعم السريع أعلنت أن الجنود المصريين بخير ويتلقون الرعاية.

وقالت ميليشيا الدعم السريع، إنها نقلت الجنود المصريين من مطار مروي إلى الخرطوم، وسيتم تسليمهم متى اتيحت الفرصة.

وذكرت ميليشيا الدعم السريع، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية، جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد".

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