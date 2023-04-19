اليوم العالمي للكتاب| الإحصاء: 1403 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الثالث والعشرين من شهر ابريل من كل عام، حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضى والمستقبل وجسرًا يربط بين الأجيال وعبر الثقافات ويعتبر الكتاب أداة قيمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الاخرين والعالم وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين فى مختلف انحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر .

وشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الثالثة عشر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 خلال الفترة من 24 يناير حتي 6 فبراير 2023.

كما شارك في معرض الكتاب 1063 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً وتوكيلاً من 51 دولة، بحسب أحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنـجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضح الجهاز أن مصر احتلت المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث.

وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 23، بمعدل 5:42 ساعات أسبوعيا، بحسب التقرير.

واشار الجهاز إلى انه من أهم المؤشرات الإحصائية انه بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبـات الجامعات والمعاهد 1403مكتبة (350 عامة , 375 متخصصة , 678جـامعية ومعاهــد) عام 2021 مقابل 1353 مكتبة (319عامة، 394متخصصة ، 640جامعية ومعاهد) عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%.

وبلغ عدد المترددين (مطالعين / مستعيرين) 3897 ألف متردد عام 2021مقابل 3420الف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2020 بنسبة زيادة 13.9%.

واحتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيرين 2.9 مليون مطالع/ مستعير يليها المكتبات العامة 545 ألف مطالع / مستعير لعام 2021.

وبلغ عدد الكتب و الكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعاً قانونياً بدار الكتب والوثائق القومية 13.9 ألـف كتاب وكتيب عام 2021 مقابل 12.8 الف كتاب لعام 2020 بنسبة زيادة 8.6%.

بينما بلغ عدد الـنسخ المطـبوعة 70ألف نسخــة عام 2021 مقابل 64 الف نسخة عام 2020 بنسبة زيادة 9.4%.