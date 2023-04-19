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الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1074 شاحنة و 117 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 559  شاحنة و114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 515 شاحنة و3 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وعمان  فيما استقبل الميناء بالامس  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادرت السفينتين امل ودليلة.

وتم تداول 3250 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال  السفن الثلاث وهي ايلة وبريدج وسيناء وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء  بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2325 راكب بموانئها.

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري