أعلن يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تسيطر على 90% من أرتيوموفسك (باخموت).

وقال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية على هواء قناة "روسيا 24": "في كافة الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة مدفعيتنا".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".