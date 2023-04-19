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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مباريات بلاي أوف دوري الطائرة للسيدات

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي
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يقام اليوم الأربعاء مواجهتان ضمن منافسات ثاني مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد بطل الدوري، على صالة 6 أكتوبر الدولية للألعاب الرياضية.

بينما يواجه فريق وادي دجلة نظيره سبورتنج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين حيث  أقيمت  المباراة الأولى أمس الثلاثاء الموافق 18 إبريل الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأربعاء الموافق 19 إبريل.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجاري.

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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